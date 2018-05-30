Выпуск новостей за 19:00: Бабченко – живой. Прощание с погибшей на Донбассе

В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 19:00 – "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко на самом деле оказалось спецоперацией СБУ. На Донбассе вся школа пришла проститься с погибшей во время обстрела пророссийскими боевиками 15-летней девушкой.

Также в выпуске: На майдане Независимости люди собрались "праздновать третий день рождения Аркадия Бабченко". Президент Украины определился с новыми членами Нацкомиссии по энергетике и коммунальных услуг. В Одессе заработала первая в Украине туристическая полиция.