Выпуск новостей за 19:00: Бабченко – живой. Прощание с погибшей на Донбассе
В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 19:00 – "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко на самом деле оказалось спецоперацией СБУ. На Донбассе вся школа пришла проститься с погибшей во время обстрела пророссийскими боевиками 15-летней девушкой.
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Источник: 24 Канал
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