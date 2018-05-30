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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Выпуск новостей за 19:00: Бабченко – живой. Прощание с погибшей на Донбассе

Выпуск новостей 36 Читати новину українською

В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 19:00 – "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко на самом деле оказалось спецоперацией СБУ. На Донбассе вся школа пришла проститься с погибшей во время обстрела пророссийскими боевиками 15-летней девушкой.

Также в выпуске:

На майдане Независимости люди собрались "праздновать третий день рождения Аркадия Бабченко".

Президент Украины определился с новыми членами Нацкомиссии по энергетике и коммунальных услуг.

В Одессе заработала первая в Украине туристическая полиция.

Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко журналисты Украина – Россия Выпуск новостей СМИ Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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