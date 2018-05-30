Випуск новин за 19:00: Бабченко – живий. Прощання зі загиблою на Донбасі

У випуску новин за 30 травня станом на 19:00 – "вбивство" російського журналіста Аркадія Бабченка насправді виявилося спецоперацією СБУ. На Донбасі вся школа прийшла попрощатися із загиблою під час обстрілу проросійськими бойовиками 15-річною дівчиною.

Також у випуску: На майдані Незалежності люди зібрались "святкувати третє день народження Аркадія Бабченка". Президент України визначився з новими членами Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг. В Одесі запрацювала перша в Україні туристична поліція.