Випуск новин за 19:00: Бабченко – живий. Прощання зі загиблою на Донбасі
У випуску новин за 30 травня станом на 19:00 – "вбивство" російського журналіста Аркадія Бабченка насправді виявилося спецоперацією СБУ. На Донбасі вся школа прийшла попрощатися із загиблою під час обстрілу проросійськими бойовиками 15-річною дівчиною.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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