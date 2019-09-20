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      Выпуск новостей за 19:00: Бюджет-2020. Разведение войск по всей линии фронта

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 сентября по состоянию на 19:00 – бюджет на 2020 год чиновники готовили не полгода, а всего две недели. Правительство планирует уменьшить дефицит бюджета, то есть разницу между поступлениями и расходами. Украина планирует развести войска по всей линии фронта. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк. Сначала собираются сделать это возле поселков Золотое и Покровское

      Также в выпуске:

      Украинское правительство вновь готово покупать газ напрямую у России. Об этом сегодня сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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      Теги: Бюджет 2020 Война Бюджет Выпуск новостей Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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