Выпуск новостей за 19:00: Бюджет-2020. Разведение войск по всей линии фронта

В выпуске новостей за 20 сентября по состоянию на 19:00 – бюджет на 2020 год чиновники готовили не полгода, а всего две недели. Правительство планирует уменьшить дефицит бюджета, то есть разницу между поступлениями и расходами. Украина планирует развести войска по всей линии фронта. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк. Сначала собираются сделать это возле поселков Золотое и Покровское

Также в выпуске: Украинское правительство вновь готово покупать газ напрямую у России. Об этом сегодня сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Источник: 24 канал