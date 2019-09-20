Випуск новин за 19:00: Бюджет-2020. Розведення військ по всій лінії фронту

У випуску новин за 20 вересня станом на 19:00 – бюджет на 2020 рік урядовці готували не пів року, а лише два тижні. Уряд планує зменшити дефіцит бюджету, тобто різницю між надходженнями та видатками. Україна планує розвести війська по всій лінії фронту. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк. Спершу збираються зробити це біля селищ Золоте і Покровське на Луганщині.

Також у випуску: Український уряд знов готовий купувати газ напряму у Росії. Про це сьогодні повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Джерело: 24 канал