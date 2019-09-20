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      Випуск новин за 19:00: Бюджет-2020. Розведення військ по всій лінії фронту

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 вересня станом на 19:00 – бюджет на 2020 рік урядовці готували не пів року, а лише два тижні. Уряд планує зменшити дефіцит бюджету, тобто різницю між надходженнями та видатками. Україна планує розвести війська по всій лінії фронту. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк. Спершу збираються зробити це біля селищ Золоте і Покровське на Луганщині.

      Також у випуску:

      Український уряд знов готовий купувати газ напряму у Росії. Про це сьогодні повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

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      Теги: Випуск новин Бюджет 2020 Бюджет Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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