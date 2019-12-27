Выпуск новостей за 19:00: Бюджетный кризис в Украине. Стоимость новогоднего стола

В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 19:00 – перед Новым годом правительство напугало украинцев тем, что остановило финансирование важных проектов. Однако раньше времени эксперты советуют не паниковать. Ведь с этими испытаниями бюджет должен справиться. Экономисты посчитали, что за новогодний стол без деликатесов на четыре человека в 2020 году придется выложить 1620 гривен.

Также в выпуске: Обмен пленными: кого Украина готова отдать врагу, чтобы вернуть своих пленников.