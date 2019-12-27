Випуск новин за 19:00: Бюджетна криза в Україні. Вартість новорічного столу

У випуску новин за 27 грудня станом на 19:00 – перед Новим роком уряд налякав українців тим, що зупинив фінансування важливих проєктів. Проте раніше часу експерти радять не панікувати. Адже з цими випробуваннями бюджет має впоратися. Економісти порахували, що за новорічний стіл без делікатесів на чотири людини в 2020 році доведеться викласти 1620 гривень.

Також у випуску: Обмін полоненими: кого Україна готова віддати ворогу, щоб повернути своїх бранців.