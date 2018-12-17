Выпуск новостей за 19:00: Бюрократия в Украине. Митрополит Симеон присоединился к УПЦ
В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 19:00 – в Украине на 170 граждан приходится хотя бы один бюрократ, который всячески мешает простым украинцам в получении справок, требуя взятки. 17 декабря Винницкий Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП перешел в состав новосозданной Православной церкви Украины. За это Московский патриархат лишил митрополита Симеона прихода и сана.
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Источник: 24 канал
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