Выпуск новостей за 19:00: Бюрократия в Украине. Митрополит Симеон присоединился к УПЦ

В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 19:00 – в Украине на 170 граждан приходится хотя бы один бюрократ, который всячески мешает простым украинцам в получении справок, требуя взятки. 17 декабря Винницкий Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП перешел в состав новосозданной Православной церкви Украины. За это Московский патриархат лишил митрополита Симеона прихода и сана.

Также в выпуске: Детство и юность нового предстоятеля Единой православной церкви Епифания. СБУ расследует, кто был конечным заказчиком убийства Гандзюк.