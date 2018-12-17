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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 19:00: Бюрократія в Україні. Митрополит Симеон приєднався до УПЦ

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 грудня станом на 19:00 – в Україні на 170 громадян припадає хоча б один бюрократ, який усіляко заважає простим українцям в отриманні довідок, вимагаючи хабарі. 17 грудня Вінницький Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП перейшов до складу новоствореної Православної церкви України. За це Московський патріархат позбавив митрополита Симеона парафії й сану.

      Також у випуску:

      Дитинство та юність нового предстоятеля Єдиної православної церкви Епіфанія.

      СБУ розслідує, хто був кінцевим замовником вбивства Гандзюк.

      Теги: Випуск новин УПЦ МП Єдина помісна церква Корупція
      Джерело: 24 канал
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