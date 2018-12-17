Випуск новин за 19:00: Бюрократія в Україні. Митрополит Симеон приєднався до УПЦ
У випуску новин за 17 грудня станом на 19:00 – в Україні на 170 громадян припадає хоча б один бюрократ, який усіляко заважає простим українцям в отриманні довідок, вимагаючи хабарі. 17 грудня Вінницький Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП перейшов до складу новоствореної Православної церкви України. За це Московський патріархат позбавив митрополита Симеона парафії й сану.
Також у випуску:
Дитинство та юність нового предстоятеля Єдиної православної церкви Епіфанія.
СБУ розслідує, хто був кінцевим замовником вбивства Гандзюк.
Джерело: 24 канал
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