Випуск новин за 19:00: Бюрократія в Україні. Митрополит Симеон приєднався до УПЦ

У випуску новин за 17 грудня станом на 19:00 – в Україні на 170 громадян припадає хоча б один бюрократ, який усіляко заважає простим українцям в отриманні довідок, вимагаючи хабарі. 17 грудня Вінницький Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП перейшов до складу новоствореної Православної церкви України. За це Московський патріархат позбавив митрополита Симеона парафії й сану.

Також у випуску: Дитинство та юність нового предстоятеля Єдиної православної церкви Епіфанія. СБУ розслідує, хто був кінцевим замовником вбивства Гандзюк.