Выпуск новостей за 19:00: Блокада в Азовском море. "Южный поток-2"
В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 19:00 – пограничники РФ задержали около 200 украинских судов в Азовском море. Российская сторона утверждает, что корабли служат для защиты Керченского моста. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили первую ветку "Южного потока-2". Дном Черного моря Москва будет поставлять Анкаре свои дешевые энергоносители.
Также в выпуске:
Янукович платит за убежище в России деньгами и пропагандой.
Украина угрожает выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.
Блогер Волох объяснил, почему чиновники воруют.
Источник: 24 канал
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