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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Выпуск новостей за 19:00: Блокада в Азовском море. "Южный поток-2"

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 19:00 – пограничники РФ задержали около 200 украинских судов в Азовском море. Российская сторона утверждает, что корабли служат для защиты Керченского моста. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили первую ветку "Южного потока-2". Дном Черного моря Москва будет поставлять Анкаре свои дешевые энергоносители.

      Также в выпуске:

      Янукович платит за убежище в России деньгами и пропагандой.

      Украина угрожает выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.

      Блогер Волох объяснил, почему чиновники воруют.

      Теги: Украина – Россия Южный поток Конфликт в Азовском море Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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