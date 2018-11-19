Выпуск новостей за 19:00: Блокада в Азовском море. "Южный поток-2"

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 19:00 – пограничники РФ задержали около 200 украинских судов в Азовском море. Российская сторона утверждает, что корабли служат для защиты Керченского моста. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили первую ветку "Южного потока-2". Дном Черного моря Москва будет поставлять Анкаре свои дешевые энергоносители.

Также в выпуске: Янукович платит за убежище в России деньгами и пропагандой. Украина угрожает выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. Блогер Волох объяснил, почему чиновники воруют.