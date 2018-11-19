Випуск новин за 19:00: Блокада в Азовському морі. "Південний потік-2"
У випуску новин за 19 листопада станом на 19:00 – прикордонники РФ затримали близько 200 українських суден в Азовському морі. Російська сторона стверджує, що кораблі слугують для захисту Керчинського мосту. Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган запустили пергу гілку "Південного потоку-2". Дном Чорного моря Москва постачатиме Анкарі свої дешеві енергоносії.
Також у випуску:
Янукович платить за притулок у Росії грошима та пропагандою.
Україна погрожує вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.
Блогер Волох пояснив, чому високопосадовці крадуть.
Джерело: 24 канал
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