Выпуск новостей за 19:00: Боевые учения на фронте. Недоукомплектованность участков

В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 19:00 – чтобы лучше держать оборону, украинские армейцы проводят постоянные учения. В частности, и в зоне боевых действий. На одном из таких занятий побывал военкор 24 канала. Гражданская сеть "Опора" сообщает о недоукомплектованности участков. Не хватает людей для проведения выборов на Кировоградщине.

Также в выпуске: В Карпатах замело снегом гору Поп Иван-Черногорский. Порошенко таки приехал на НСК "Олимпийский", несмотря на то, что Зеленский отказался сегодня там встречаться. Херсонские пограничники задержали пророссийского боевика, который решил вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Источник: 24 канал