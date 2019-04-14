Выпуск новостей за 19:00: Боевые учения на фронте. Недоукомплектованность участков
В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 19:00 – чтобы лучше держать оборону, украинские армейцы проводят постоянные учения. В частности, и в зоне боевых действий. На одном из таких занятий побывал военкор 24 канала. Гражданская сеть "Опора" сообщает о недоукомплектованности участков. Не хватает людей для проведения выборов на Кировоградщине.
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Источник: 24 канал
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