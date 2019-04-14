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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Выпуск новостей за 19:00: Боевые учения на фронте. Недоукомплектованность участков

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 19:00 – чтобы лучше держать оборону, украинские армейцы проводят постоянные учения. В частности, и в зоне боевых действий. На одном из таких занятий побывал военкор 24 канала. Гражданская сеть "Опора" сообщает о недоукомплектованности участков. Не хватает людей для проведения выборов на Кировоградщине.

      Также в выпуске:

      В Карпатах замело снегом гору Поп Иван-Черногорский.

      Порошенко таки приехал на НСК "Олимпийский", несмотря на то, что Зеленский отказался сегодня там встречаться.

      Херсонские пограничники задержали пророссийского боевика, который решил вернуться на подконтрольную Украине территорию.

      blog_ava
      Дебаты на "Олимпийском" 14 апреля: онлайн-трансляция
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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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