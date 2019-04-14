Випуск новин за 19:00: Бойові навчання на фронті. Недоукомплектованість дільниць

У випуску новин за 14 квітня станом на 19:00 – щоб краще тримати оборону, українські армійці проводять постійні навчання. Зокрема, і в зоні бойових дій. На одному з таких тренувань побував воєнкор 24 каналу. Громадянська мережа "Опора" повідомляє про недоукомплектованості дільниць. Не вистачає людей для проведення виборів на Кіровоградщині.

Також у випуску: У Карпатах замело снігом гору Піп Іван-Чорногірський. Порошенко таки приїхав на НСК "Олімпійський", попри те, що Зеленський відмовився сьогодні там зустрічатися. Херсонські прикордонники затримали проросійського бойовика, який вирішив повернутися на підконтрольну Україні територію.

Джерело: 24 канал