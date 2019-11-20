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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
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      Выпуск новостей за 19:00: Цена моста в Станице Луганской. Важность автокресел

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 ноября на 19:00 – восстановление моста в Станице Луганской стоило Украине почти 40 миллионов гривен. Законопроект о штрафах за перевозку детей без специальных кресел вступил в силу в Украине 20 ноября. Отныне водители, которые не будут соблюдать правила получат штраф в размере 510 гривен. При повторном нарушении штраф будет достигать 850 гривен.

      Также в выпуске:

      В сеть слили несколько аудиозаписей якобы разговоров главы ГБР с должностными лицами по ОП и Рябошапкой.

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      Теги: Новости Луганска Выпуск новостей Дороги
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