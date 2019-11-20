Выпуск новостей за 19:00: Цена моста в Станице Луганской. Важность автокресел
В выпуске новостей за 20 ноября на 19:00 – восстановление моста в Станице Луганской стоило Украине почти 40 миллионов гривен. Законопроект о штрафах за перевозку детей без специальных кресел вступил в силу в Украине 20 ноября. Отныне водители, которые не будут соблюдать правила получат штраф в размере 510 гривен. При повторном нарушении штраф будет достигать 850 гривен.
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