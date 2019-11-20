Випуск новина за 19:00: Ціна мосту у Станиці Луганській. Важливість автокрісел

У випуску новин за 20 листопада станом на 19:00 – відбудова мосту у Станиці Луганській коштувала Україні майже 40 мільйонів гривень. Законопроєкт про штрафи за перевезення дітей без спеціальних крісел вступив у силу в Україні 20 листопада. Відтепер водії, які не дотримуватимуться правил отримають штраф у розмірі 510 гривень. При повторному порушені, штраф сягатиме 850 гривень.

Також у випуску: У мережу злили кілька аудіозаписів нібито розмов очільника ДБР із посадовцями з ОП та Рябошапкою.