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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Выпуск новостей за 19:00: Чем опасен телеграм. Полиция вылавливает водители-нарушителей

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 19:00 – социальная сеть с российскими корнями телеграмм внезапно стала мощным источником информации, чем привычный всем фейсбук, где давно засели политики. В Киеве полицейские начали активно выгонять водителей с полос общественного транспорта.

      Также в выпуске:

      Радикалы из партии "Братство" Дмитрия Корчинского оказались профессиональными "митингующими". За последние полтора года они "засветились" на ряде пикетов и даже нападали на журналистов.

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      Теги: Полиция Выпуск новостей
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