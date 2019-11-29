Выпуск новостей за 19:00: Чем опасен телеграм. Полиция вылавливает водители-нарушителей

В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 19:00 – социальная сеть с российскими корнями телеграмм внезапно стала мощным источником информации, чем привычный всем фейсбук, где давно засели политики. В Киеве полицейские начали активно выгонять водителей с полос общественного транспорта.

Также в выпуске: Радикалы из партии "Братство" Дмитрия Корчинского оказались профессиональными "митингующими". За последние полтора года они "засветились" на ряде пикетов и даже нападали на журналистов.