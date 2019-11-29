Випуск новин за 19:00: Чим небезпечний телеграм. Поліція виловлює водії-порушників
У випуску новин за 29 листопада станом на 19:00 – соціальна мережа з російським корінням телеграм раптово стала потужнішим джерелом інформації, ніж звичний усім фейсбук, де давно засіли політики. У Києвіполіцейські почали активно виганяти водіїв зі смуг громадського транспорту.
Також у випуску:
Радикали з партії "Братство" Дмитра Корчинського виявились професійними "мітингувальниками". За останні півтора року вони "засвітились" на низці пікетів та навіть нападали на журналістів.
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