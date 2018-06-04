Выпуск новостей за 19:00: Чемпионат между террористами. Проверка Савченко на полиграфе

В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 19:00 – футбольная команда из Закарпатья поехала на чемпионат между террористами в Лондон. Савченко действительно планировала теракт и захват власти. Это подтвердил полиграф.

Также в выпуске: Премьер Владимир Гройсман перед началом Согласительного совета в парламенте заявил, что уйдет в отставку, если не создадут Антикоррупционный суд. Роману Сущенко вынесли приговор. Ему присудили 12 лет тюрьмы строгого режима. В селе Гореничи под Киевом обстреляли авто киевского криминального авторитета Александра Лищенко.