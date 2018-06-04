Выпуск новостей за 19:00: Чемпионат между террористами. Проверка Савченко на полиграфе
В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 19:00 – футбольная команда из Закарпатья поехала на чемпионат между террористами в Лондон. Савченко действительно планировала теракт и захват власти. Это подтвердил полиграф.
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Источник: 24 Канал
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