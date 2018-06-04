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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Випуск новин за 19:00: Чемпіонат між терористами. Перевірка Савченко на поліграфі

Випуск новин 59 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 червня станом на 19:00 – футбольна команда з Закарпаття поїхала на чемпіонат між терористами у Лондон. Савченко справді планувала теракт і захоплення влади. Це підтвердив поліграф.

Також у випуску:

Прем'єр Володимир Гройсман перед початком Погоджувальної ради в парламенті заявив, що піде у відставку, якщо не створять Антикорупційний суд.

Романові Сущенку винесли вирок. Йому присудили 12 років ув'язнення суворого режиму.

У селі Гореничі під Києвом обстріляли авто київського кримінального авторитета Олександра Ліщенка.

Теги: Випуск новин Олег Сенцов Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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