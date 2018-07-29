Выпуск новостей за 19:00: Четвертый этап "Игр героев". Спасенные мигранты в Испании
В выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 19:00 – в Днепре провели четвертый этап всеукраинских соревнований для ветеранов российско-украинской войны "Игры героев". В Испании спасли более тысячи мигрантов, именно столько африканских смельчаков лишь за два дня подобрала в Средиземном море Морская спасательная служба.
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Источник: 24 канал
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