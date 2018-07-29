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РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Четвертий етап "Ігор героїв". Врятовані мігранти в Іспанії

Випуск новин 32 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 липня станом на 19:00 – у Дніпрі провели четвертий етап всеукраїнських змагань для ветеранів російсько-української війни "Ігри героїв". В Іспанії врятували понад тисячу мігрантів, саме стільки африканських відчайдухів лише за два дні підібрала у Середземному морі Морська рятувальна служба.

Також у випуску:

Нові деталі у справі Манафорта.

На Львівщині п'яний депутат збив насмерть жінку.

Рейтинг "кнопкодавів".

 

Теги: Випуск новин біженці Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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