Випуск новин за 19:00: Четвертий етап "Ігор героїв". Врятовані мігранти в Іспанії

У випуску новин за 29 липня станом на 19:00 – у Дніпрі провели четвертий етап всеукраїнських змагань для ветеранів російсько-української війни "Ігри героїв". В Іспанії врятували понад тисячу мігрантів, саме стільки африканських відчайдухів лише за два дні підібрала у Середземному морі Морська рятувальна служба.

Також у випуску: Нові деталі у справі Манафорта. На Львівщині п'яний депутат збив насмерть жінку. Рейтинг "кнопкодавів".