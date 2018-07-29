Випуск новин за 19:00: Четвертий етап "Ігор героїв". Врятовані мігранти в Іспанії
У випуску новин за 29 липня станом на 19:00 – у Дніпрі провели четвертий етап всеукраїнських змагань для ветеранів російсько-української війни "Ігри героїв". В Іспанії врятували понад тисячу мігрантів, саме стільки африканських відчайдухів лише за два дні підібрала у Середземному морі Морська рятувальна служба.
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Рейтинг "кнопкодавів".
Джерело: 24 канал
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