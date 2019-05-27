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      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
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      Выпуск новостей за 19:00: Члены партии "Слуги народа". Аудит "Укроборонпрома"

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 19:00 – партия "Слуга народа" объявила о походе на выборы, известно, что актер "95 квартала" Юрий Корявченков баллотироваться в Кривом Роге. Кабмин выделил 32 миллиона на проверку "Укроборонпрома". После выхода расследований программы "Наши деньги" в феврале собирались еще и обновить схему управления предприятиями и раскрыть бюджет оборонных заказов.

      Также в выпуске:

      На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве снова треснула стеклянная поверхность, хотя всего несколько часов назад работники заменили первое разбитое стекло.

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      Теги: Владимир Зеленский Укроборонпром Выпуск новостей Слуга народа Коррупционные схемы в Укроборонпроме Квартал 95
      Источник: 24 канал
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