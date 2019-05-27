Выпуск новостей за 19:00: Члены партии "Слуги народа". Аудит "Укроборонпрома"

В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 19:00 – партия "Слуга народа" объявила о походе на выборы, известно, что актер "95 квартала" Юрий Корявченков баллотироваться в Кривом Роге. Кабмин выделил 32 миллиона на проверку "Укроборонпрома". После выхода расследований программы "Наши деньги" в феврале собирались еще и обновить схему управления предприятиями и раскрыть бюджет оборонных заказов.

Также в выпуске: На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве снова треснула стеклянная поверхность, хотя всего несколько часов назад работники заменили первое разбитое стекло.

Источник: 24 канал