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      Випуск новин за 19:00: Члени партії "Слуги народу". Аудит "Укроборонпрому"

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 травня станом на 19:00 –партія "Слуга народу" оголосила про похід на вибори, відомо, що актор "95 кварталу" Юрій Корявченков балотуватиметься у Кривому Розі. Кабмін виділив 32 мільйони на перевірку "Укроборонпрому". Після виходу розслідувань програми "Наші гроші" у лютому збиралися ще й оновити схему управління підприємствами та розкрити бюджет державних оборонних замовлень.

      Також у випуску:

      На пішохідно-велосипедному мості в Києві знову тріснула скляна поверхня, хоча лише кілька годин тому працівники замінили перше розбите скло.

      blog_ava
      На "мосту Кличка" знову тріснуло скло: відео
      сьогодні
      10420
      Теги: Володимир Зеленський Укроборонпром Випуск новин Слуга народу Квартал 95 Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 канал
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