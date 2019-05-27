Випуск новин за 19:00: Члени партії "Слуги народу". Аудит "Укроборонпрому"

У випуску новин за 27 травня станом на 19:00 –партія "Слуга народу" оголосила про похід на вибори, відомо, що актор "95 кварталу" Юрій Корявченков балотуватиметься у Кривому Розі. Кабмін виділив 32 мільйони на перевірку "Укроборонпрому". Після виходу розслідувань програми "Наші гроші" у лютому збиралися ще й оновити схему управління підприємствами та розкрити бюджет державних оборонних замовлень.

Також у випуску: На пішохідно-велосипедному мості в Києві знову тріснула скляна поверхня, хоча лише кілька годин тому працівники замінили перше розбите скло.

Джерело: 24 канал