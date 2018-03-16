Выпуск новостей за 19:00: Чрезвычайное происшествие на заводе "Азовсталь". Затишье на Донбассе

В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 19:00 – на заводе "Азовсталь" в Мариуполе двое рабочих отравились угарным газом. На Востоке держится затишье: за сутки не прозвучало ни одного выстрела.

Также в выпуске: Александра Сенкевича суд восстановил в должности мэра Николаева. Россияне не смогут проголосовать за президента России на территории Украины. Савченко оставит Украину, как только Верховная Рада проголосует за предоставление на ее арест.