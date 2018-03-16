Выпуск новостей за 19:00: Чрезвычайное происшествие на заводе "Азовсталь". Затишье на Донбассе
Выпуск новостей 20:26, 16 марта 98 Читати новину українською
В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 19:00 – на заводе "Азовсталь" в Мариуполе двое рабочих отравились угарным газом. На Востоке держится затишье: за сутки не прозвучало ни одного выстрела.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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