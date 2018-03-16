Випуск новин за 19:00: Надзвичайна подія на заводі "Азовсталь". Затишшя на Донбасі
Випуск новин 20:23, 16 березня 141 Читать новость на русском
У випуску новин за 16 березня станом на 19:00 – на заводі "Азовсталь" у Маріуполі двоє робітників отруїлися чадним газом. На Сході тримається затишшя: за добу не пролунало жодного пострілу.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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