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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Випуск новин за 19:00: Надзвичайна подія на заводі "Азовсталь". Затишшя на Донбасі

Випуск новин 20:23, 16 березня 141 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 березня станом на 19:00 – на заводі "Азовсталь" у Маріуполі двоє робітників отруїлися чадним газом. На Сході тримається затишшя: за добу не пролунало жодного пострілу.

Також у випуску:

Олександра Сєнкевича суд поновив на посаді мера Миколаєва.

Росіяни не зможуть проголосувати за президента Росії на території України.

Савченко залишить Україну, як тільки Верховна Рада проголосує за подання на її арешт.

Теги: Вибори в Росії 2018 Випуск новин Надія Савченко Новини Миколаєва Війна на Донбасі Верховна Рада Новини Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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