Выпуск новостей за 19:00: Что известно о Дубневиче. Пожар в поезде
В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 19:00 – Ярослав Дубневич – владелец наибольшего количества квартир, фигурант ряда уголовных дел и давний соратник экс президента Петра Порошенко. В Пакистане загорелся поезд, в одном из вагонов взорвался газовый баллон. По меньшей мере 73 человека погибли, еще около 40 пассажиров получили ранения.
Также в выпуске:
Городской голова Лева Андрей Садовый призвал не передавать аэропорт города иностранным частникам.
Возле Золотого-4 в Катериновке третий день продолжается разведение войск.
Нардепы поддержали привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Ярослава Дубневича.
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