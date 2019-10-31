Выпуск новостей за 19:00: Что известно о Дубневиче. Пожар в поезде

В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 19:00 – Ярослав Дубневич – владелец наибольшего количества квартир, фигурант ряда уголовных дел и давний соратник экс президента Петра Порошенко. В Пакистане загорелся поезд, в одном из вагонов взорвался газовый баллон. По меньшей мере 73 человека погибли, еще около 40 пассажиров получили ранения.

Также в выпуске: Городской голова Лева Андрей Садовый призвал не передавать аэропорт города иностранным частникам. Возле Золотого-4 в Катериновке третий день продолжается разведение войск. Нардепы поддержали привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Ярослава Дубневича.