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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Выпуск новостей за 19:00: Что известно о Дубневиче. Пожар в поезде

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 19:00 – Ярослав Дубневич – владелец наибольшего количества квартир, фигурант ряда уголовных дел и давний соратник экс президента Петра Порошенко. В Пакистане загорелся поезд, в одном из вагонов взорвался газовый баллон. По меньшей мере 73 человека погибли, еще около 40 пассажиров получили ранения.

      Также в выпуске:

      Городской голова Лева Андрей Садовый призвал не передавать аэропорт города иностранным частникам.

      Возле Золотого-4 в Катериновке третий день продолжается разведение войск.

      Нардепы поддержали привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Ярослава Дубневича.

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      Теги: Ярослав Дубневич Пакистан Железная дорога Пожар Выпуск новостей
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