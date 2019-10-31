Випуск новин за 19:00: Що відомо про Дубневича. Пожежа в потягу

У випуску новин за 31 жовтня станом на 19:00 – Ярослав Дубневич – власник чи не найбільшої кількості квартир, фігурант низки кримінальних справ та давній соратник екс президента Петра Порошенка. У Пакистані спалахнув потяг, в одному з вагонів вибухнув газовий балон. Щонайменше 73 людини загинули, ще близько 40 пасажирів зазнали поранень.

Також у випуску: Міський голова Льова Андрій Садовий закликав не передавати аеропорт міста іноземним приватникам. Біля Золотого-4 у Катеринівці третій день триває розведення військ. Нардепи підтримали притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Ярослава Дубневича.