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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Випуск новин за 19:00: Що відомо про Дубневича. Пожежа в потягу

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 жовтня станом на 19:00 – Ярослав Дубневич – власник чи не найбільшої кількості квартир, фігурант низки кримінальних справ та давній соратник екс президента Петра Порошенка. У Пакистані спалахнув потяг, в одному з вагонів вибухнув газовий балон. Щонайменше 73 людини загинули, ще близько 40 пасажирів зазнали поранень.

      Також у випуску:

      Міський голова Льова Андрій Садовий закликав не передавати аеропорт міста іноземним приватникам.

      Біля Золотого-4 у Катеринівці третій день триває розведення військ.

      Нардепи підтримали притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Ярослава Дубневича.

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      Теги: Ярослав Дубневич Випуск новин Пожежа Залізниця Пакистан
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