Выпуск новостей за 19:00: ЦИК объявила второй тур. Энергоэффективность украинцев

В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 19:00 – после подсчета всех голосов и обработки всех проколов, в ЦИК сообщили, что ни один из кандидатов в президенты не набрал большинства голосов избирателей. Таким образом, 21 апреля состоится второй тур выборов. Украинцы начали активно энерго-экономить, используют зарубежный опыт – солнечные панели на стенах и ветряки на крыше.

Также в выпуске: Украинские школы 4 апреля начали принимать документы для поступления детей в первый класс. Последний день, когда можно подать заявление, – 31 мая. Чернобыльскую зону отчуждения с белорусской стороны открыли для экскурсий. Украинские пограничники запретили въезд на 3 года лидеру союза венгров Румынии Хунору Келемену.

Источник: 24 канал