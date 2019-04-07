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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 19:00: ЦИК объявила второй тур. Энергоэффективность украинцев

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 19:00 – после подсчета всех голосов и обработки всех проколов, в ЦИК сообщили, что ни один из кандидатов в президенты не набрал большинства голосов избирателей. Таким образом, 21 апреля состоится второй тур выборов. Украинцы начали активно энерго-экономить, используют зарубежный опыт – солнечные панели на стенах и ветряки на крыше.

      Также в выпуске:

      Украинские школы 4 апреля начали принимать документы для поступления детей в первый класс. Последний день, когда можно подать заявление, – 31 мая.

      Чернобыльскую зону отчуждения с белорусской стороны открыли для экскурсий.

      Украинские пограничники запретили въезд на 3 года лидеру союза венгров Румынии Хунору Келемену.

      blog_ava
      ЦИК назначила второй тур президентских выборов
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      Теги: Коммунальные услуги Солнечная энергетика Энергетика ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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