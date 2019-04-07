Випуск новин за 19:00: ЦВК оголосила другий тур. Енергоефективність українців

У випуску новин за 7 квітня станом на 19:00 – після підрахунку всіх голосів та опрацювання усіх проколів, у ЦВК повідомили, що жоден з кандидатів у президенти не набрав більшості голосів виборців. Таким чином, 21 квітня відбудеться другий тур виборів. Українці почали активно енерго-заощаджувати, Використовують закордонний досвід - сонячні панелі на стінах та вітряки на даху.

Також у випуску: Українські школи 4 квітня почали приймати документи для вступу дітей до першого класу. Останній день, коли можна подати заяву, – 31 травня. Чорнобильську зону відчуження з білоруської сторони відкрили для екскурсій. Українські прикордонники заборонили в'їзд на 3 роки лідеру союзу угорців Румунії Хунору Келемену.

Джерело: 24 канал