Випуск новин за 19:00: ЦВК оголосила другий тур. Енергоефективність українців
У випуску новин за 7 квітня станом на 19:00 – після підрахунку всіх голосів та опрацювання усіх проколів, у ЦВК повідомили, що жоден з кандидатів у президенти не набрав більшості голосів виборців. Таким чином, 21 квітня відбудеться другий тур виборів. Українці почали активно енерго-заощаджувати, Використовують закордонний досвід - сонячні панелі на стінах та вітряки на даху.
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Джерело: 24 канал
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