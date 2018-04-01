Выпуск новостей за 19:00: Декларации чиновников. 100 дней Верховного Суда
В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 19:00 – чиновники раскрыли свои доходы до 1 апреля, как требовал этого закон, поэтому, декларации подали 800 тысяч чиновников, а это на 300 тысяч меньше, чем в прошлом году. Из процесса отбора судей вышли члены Общественного совета добродетели, это люди, которые пытались восстановить доверие украинцев к системе правосудия.
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Источник: 24 Канал
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