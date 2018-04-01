Випуск новин за 19:00: Декларації чиновників. 100 днів Верховного Суду

У випуску новин за 1 квітня станом на 19:00 – чиновники розкрили свої статки до 1 квітня, як вимагав цього закон, відтак, декларації подали 800 тисяч можновладців, а це на 300 тисяч менше, ніж торік. З процесу відбору суддів вийшли члени Громадської ради доброчесності, це люди, які намагалися відновили довіру українців до системи правосуддя.

Також у випуску: В Одесі стартувала ювійлейна гуморина. На фронті 11 обстрілів, 2 поранених. У нічному клубі Івано-Франківська влаштували стрілянину.