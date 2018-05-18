Выпуск новостей за 19:00: Дело над Вышинским. Состояние Карамушко

В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 19:00 – Ангела Меркель заявила, что во время разговора с президентом Украины поговорит с ним о задержании Кирилла Вышинского. Офицер СБУ Александр Карамушка, которого НАБУ поймало на взятке, имеет землю под Киевом и дом на 300 квадратных метров.

Также в выпуске: В результате обстрела поселка Троицкое российско-оккупационными войсками погибли двое людей, 12-летний мальчик и его отец. На Донбассе семеро наших защитников ранены, при этом украинской армии удалось уничтожить шесть пророссийских наемников. 18 мая чествуют годовщину памяти депортации крымских татар, которых в 1944 советская власть назвала предателями и принудительно выселила из их домов. В Симферополе задержали участников акции памяти о депортации крымских татар.