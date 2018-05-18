Випуск новин за 19:00: Справа над Вишинським. Статки Карамушка

У випуску новин за 18 травня станом на 19:00 – Ангела Меркель заявила, що під час розмови з президентом України поговорить з ним щодо затримання Кирила Вишинського. Офіцер СБУ Олександр Карамушка, якого НАБУ спіймало на хабарі має землю під Києвом і будинок на 300 квадратних метрів.

Також у випуску: У результаті обстрілу селище Троїцьке російсько-окупаційними військами загинули двоє людей, 12-річний хлопчик і його батько. На Донбасі семеро наших захисників поранені, а також українській армії вдалося знищити шість проросійських найманців. 18 травня вшановують річницю пам'яті депортації кримських татар, яких у 1944 радянська влада назвала зрадниками та примусово виселила з їхніх домівок. У Сімферополі затримали учасників акції пам'яті про депортацію кримських татар.