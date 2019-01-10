Выпуск новостей за 19:00: Дело Насирова. Лоукосты в Украине

В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 19:00 – больше года Роману Насирову, которого подозревают в нанесении убытков государству в 2 миллиарда гривен, зачитывают обвинительный акт, он же старается стопроцентно восстановиться на посту главы ГФС. 2018 год вошел в украинскую историю как год лоукостеров, 20 миллионов пассажиров прошли через украинские аэропорты.

Также в выпуске: Украинцы массово болеют гриппом, он уже унес жизни 13 человек.