Випуск новин за 19:00: Справа Насірова. Лоукости в Україні

У випуску новин за 10 січня станом на 19:00 – більше року Роману Насірову, якого підозрюють у нанесенні збитків державі у 2 мільярди гривень, зачитують обвинувальний акт, він же намагається стовідсотково поновитись на посаді голови ДФС. 2018 рік увійшов в українську історію як рік лоукостерів, 20 мільйонів пасажирів пройшли через українські аеропорти. 2019 рік обіцяє побити ці рекорди.

Також у випуску: Українці масово хворіють на грип, він уже забрав життя 13-х людей.