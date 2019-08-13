Выпуск новостей за 19:00: Деньги от МВФ. Рябошапка о военной прокуратуре

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 19:00 – через несколько недель в Украину должна приехать миссия МВФ, чтобы подписать новую программу финансовой помощи и получить транш в размере 2 миллиардов долларов уже в этом году. Рябошапка из Офиса Президента, которого прочат на должность генпрокурора, не считает нужным дальнейшее существование военной прокуратуры.

Также в выпуске: Президент уволил своим указом Романа Бессмертного с должности представителя Украины в переговорной группе в Минске. Зеленский издал указ об упрощении предоставления украинского гражданства россиянам.

Источник: 24 канал