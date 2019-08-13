Выпуск новостей за 19:00: Деньги от МВФ. Рябошапка о военной прокуратуре
В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 19:00 – через несколько недель в Украину должна приехать миссия МВФ, чтобы подписать новую программу финансовой помощи и получить транш в размере 2 миллиардов долларов уже в этом году. Рябошапка из Офиса Президента, которого прочат на должность генпрокурора, не считает нужным дальнейшее существование военной прокуратуры.
Также в выпуске:
Президент уволил своим указом Романа Бессмертного с должности представителя Украины в переговорной группе в Минске.
Зеленский издал указ об упрощении предоставления украинского гражданства россиянам.
Источник: 24 канал
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