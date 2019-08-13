23:53
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Путина браслет Насирова. Российский миллионер в 4 года
      Вєсті Кремля
      21:53, сегодня
      Вести.UA: Эффектное общение Зеленского. Новое политическое шоу Порошенко
      Вєсті.UA
      20:04, сегодня
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 19:00: Деньги от МВФ. Рябошапка о военной прокуратуре

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 19:00 – через несколько недель в Украину должна приехать миссия МВФ, чтобы подписать новую программу финансовой помощи и получить транш в размере 2 миллиардов долларов уже в этом году. Рябошапка из Офиса Президента, которого прочат на должность генпрокурора, не считает нужным дальнейшее существование военной прокуратуры.

      Также в выпуске:

      Президент уволил своим указом Романа Бессмертного с должности представителя Украины в переговорной группе в Минске.

      Зеленский издал указ об упрощении предоставления украинского гражданства россиянам.

      blog_ava
      9 опасных признаков тромбоза, которые нельзя игнорировать
      сегодня
      73942
      Теги: Руслан Рябошапка Выпуск новостей Транш МВФ МВФ Деньги
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов: видео
      сегодня , 22:25 "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов: видео
      851
      Главные новости 13 августа: украинское гражданство для россиян и увольнение Бессмертного
      сегодня , 22:18 Главные новости 13 августа: украинское гражданство для россиян и увольнение Бессмертного
      219
      Пивной бум, закрытие предприятий и Украина, дай воду: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Пивной бум, закрытие предприятий и Украина, дай воду: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 807
      Бессмертный впервые прокомментировал свое увольнение в эфире 24 канала: главные тезисы
      сегодня , 21:31 Бессмертный впервые прокомментировал свое увольнение в эфире 24 канала: главные тезисы
      269
      Личное поражение Путина: было ли под Архангельском испытание ракеты и волноваться ли Украине
      сегодня , 21:15 Личное поражение Путина: было ли под Архангельском испытание ракеты и волноваться ли Украине
      Світлана Попова 827
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук