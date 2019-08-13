Випуск новин за 19:00: Гроші від МВФ. Рябошапка про військову прокуратуру
У випуску новин за 13 серпня станом на 19:00 – за кілька тижнів до України має приїхати місія МВФ, аби підписати нову програму фінансової допомоги і отримати транш в розмірі 2 мільярдів доларів вже цього року. Рябошапка із Офісу Президента, якого пророкують на посаду генпрокурора, не вважає за потрібне подальше існування військової прокуратури.
Також у випуску:
Президент звільнив своїм указом Романа Безсмертного з посади представника України у переговорній групі в Мінську.
Зеленський видав указ про спрощення надання українського громадянства росіянам.
Джерело: 24 канал
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