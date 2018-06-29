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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 19:00: Депутаты – коллекционеры квартир. Аукцион тендера ремонта моста

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 29 июня по состоянию на 19:00 – движение "Честно" изучило декларации народных избранников за прошлый год, и определило, у кого из них больше всего квартир. Оказалось, что в некоторых более полусотни квартир и площадь их равна спортивному полю. При проведении тендера на ремонт моста были нарушения. Так аукцион выиграла фирма, связанная с нардепом и другом мэра Кличко Микитасем

Также в выпуске:

В американском штате Мэриленд Джерод Уоррен Рамос застрелил пятерых сотрудников газеты Capital и еще не менее трех – ранил.

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова провела пресс-конференцию в Москве.

На острове Бали извергается вулкан Агунг, людей массово эвакуируют.

Теги: Виталий Кличко Шулявский мост Дорогие депутаты Недвижимость Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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