Выпуск новостей за 19:00: Депутаты – коллекционеры квартир. Аукцион тендера ремонта моста

Выпуск новостей за 19:00: Депутаты – коллекционеры квартир. Аукцион тендера ремонта мостаВыпуск новостей 14 Читати новину українською
В выпуске новостей за 29 июня по состоянию на 19:00 – движение "Честно" изучило декларации народных избранников за прошлый год, и определило, у кого из них больше всего квартир. Оказалось, что в некоторых более полусотни квартир и площадь их равна спортивному полю. При проведении тендера на ремонт моста были нарушения. Так аукцион выиграла фирма, связанная с нардепом и другом мэра Кличко Микитасем
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Источник: 24 канал
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