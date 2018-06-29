Випуск новин за 19:00: Депутати – колекціонери квартир. Аукціон тендеру ремонту мосту

У випуску новин за 29 червня станом на 19:00 – громадський рух "Чесно" вивчив декларації народних обранців за минулий рік, і визначив, хто з них має найбільше квартир. Виявилося, що в деяких більше півсотні квартир і площа їх дорівнює спортивному полю. Під час проведення тендеру на ремонт мосту були порушення. Таким чином аукціон виграла фірма, пов'язана з нардепом та другом мера Кличка Микитасем.

Також у випуску: В американському штаті Меріленд Джерод Уоррен Рамос застрелив п'ятьох співробітників газети Capital і ще щонайменше трьох – поранив. Українська омбудсвумен Людмила Денісова провела прес-конференцію у Москві. На острові Балі вивергається вулкан Агунг, людей масово евакуюють.