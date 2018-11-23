Выпуск новостей за 19:00: Диктаторский законопроект о клевете. Новые министры
В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 19:00 – народные депутаты из президентской фракции зарегистрировали законопроект, который предусматривает уголовную ответственность журналистов за, так называемый наговор. В правительстве появилась новая должность министра по делам ветеранов. Им стала Ирина Фриз. Также депутаты проголосовали за нового главу Минфина - Оксану Маркарову.
Также в выпуске:
Президент Украины имеет регулярные тайные встречи с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.
Источник: 24 канал
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