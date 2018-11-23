Випуск новин за 19:00: Диктаторський законопроект про наклеп. Нові міністри
У випуску новин за 23 листопада станом на 19:00 – народні депутати із президентської фракції зареєстрували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність журналістів за, так званий, наговір. В уряді з'явилась нова посада міністра – у справах ветеранів. Ним стала Ірина Фріз. Також депутати проголосували за нового очільника Мінфіну – Оксану Маркарову.
Також у випуску:
Президент України має регулярні таємні зустрічі із кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.
Джерело: 24 канал
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