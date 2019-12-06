Выпуск новостей за 19:00: Доверие к украинской армии. Сексистская реклама

В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 19:00 – больше, а именно 70% украинцев доверяют армии. 68% – волонтерам. Столько же – президенту, 65% опрошенных – украинской церкви. И 62% – добровольческим батальонам. С сексуальной объективацией в рекламе уже давно воюют как в Украине, так и в мире. И если где-то такие образы запретить удалось, то нам пытаются скормить как социальную кампанию.

Также в выпуске: В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2083-д. Он должен урегулировать вопрос о выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.