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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
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      Випуск новин за 19:00: Довіра до української армії. Сексистська реклама

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 грудня стном на 19:00 – найбільше, а саме 70% українців довіряють армії. 68% – волонтерам. Стільки ж – президентові, 65% опитаних – українській церкві. І 62% – добровольчим батальйонам. Із сексуальною об'єктивацією у рекламі вже давно воюють як в Україні, так і у світі. І якщо десь такі образи заборонити вдалося, то нам це намагаються згодувати як соціальну кампанію.

      Також у випуску:

      У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2083-д. Він має врегулювати питання щодо виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

      Помер активіст Мирошниченко, якого жорстоко побили в Бахмуті через українську мову
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      Теги: Збройні сили України Випуск новин Медіа
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