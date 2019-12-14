Выпуск новостей за 19:00: Епифаний прокомментировал перенос Рождества. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 19:00 – Епифаний прокомментировал возможный перенос даты Рождества. По его словам, сейчас общество не готово к этому. Во время нормандского саммита в Париже Украина и Россия договорились о свободном доступе миссии ОБСЕ ко всей оккупированной части Донбасса. Однако только за последние сутки контролируемые РФ боевики дважды препятствовали патрулям.

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