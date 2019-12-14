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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Выпуск новостей за 19:00: Епифаний прокомментировал перенос Рождества. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 19:00 – Епифаний прокомментировал возможный перенос даты Рождества. По его словам, сейчас общество не готово к этому. Во время нормандского саммита в Париже Украина и Россия договорились о свободном доступе миссии ОБСЕ ко всей оккупированной части Донбасса. Однако только за последние сутки контролируемые РФ боевики дважды препятствовали патрулям.

      Также в выпуске:

      Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о ключевом случае по делу убийства Павла Шеремета. По его словам, подготовлено все было на очень высоком уровне. Следствие проанализировало 25 похожих преступлений.

      Национальная валюта продолжает укрепляться на рынке. За неделю "зеленый" упал в цене до 23,5 гривен за доллар.

      Во Львове уже открыли фабрику Святого Николая. Ее разместили в подземелье одного из местных храмов.

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      Теги: ОБСЕ Епифаний Выпуск новостей
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