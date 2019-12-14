Випуск новин за 19:00: Епіфаній прокоментував перенесення Різдва. Ситуація на фронті

У випуску новин за 14 грудня станом на 19:00 – Епіфаній прокоментував можливе перенесення дати Різдва. За його словами, наразі суспільство не готове до цього. Під час нормандського саміту у Парижі Україна і Росія домовилися про вільний доступ місії ОБСЄ до всієї окупованої частини Донбасу. Однак лише за останню добу контрольовані РФ бойовики двічі перешкоджали патрулям організації.

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