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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 19:00: Епіфаній прокоментував перенесення Різдва. Ситуація на фронті

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 грудня станом на 19:00 – Епіфаній прокоментував можливе перенесення дати Різдва. За його словами, наразі суспільство не готове до цього. Під час нормандського саміту у Парижі Україна і Росія домовилися про вільний доступ місії ОБСЄ до всієї окупованої частини Донбасу. Однак лише за останню добу контрольовані РФ бойовики двічі перешкоджали патрулям організації.

      Також у випуску:

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про ключовий випадок у справі убивства Павла Шеремета. За його словами, підготовлено все було на дуже високому рівні. Слідство проаналізувало 25 схожих злочинів.

      Національна валюта продовжує укріплюватись на ринку. За тиждень "зелений" впав в ціні до 23,5 гривень за долар.

      У Львові вже відкрили фабрику Святого Миколая. Її розташували у підземеллі одного із місцевих храмів.

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      Теги: Випуск новин Епіфаній ОБСЄ
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