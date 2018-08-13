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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 19:00: Фейк о Сенцове. Митинги в Румынии

Выпуск новостей 19 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 19:00 – информация о возвращении Олега Сенцова в Украине вызвала бурную реакцию людей, но оказалась фейком и, возможно, только злой шуткой российских спецслужб. Три миллиона румын выехали из страны в поисках лучшей жизни из-за коррупции во власти, и сейчас часть из них возвращается для участия в протестах.

Также в выпуске:

Многие советские палачи – успешные в Украине люди, – узник советского режима Семен Глузман.

Николай Новиков – подозреваемый в нападении на Екатерину Гандзюк – может быть жертвой клеветы.

В России массово сажают в тюрьму за публикацию мемов.

Теги: Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Олег Сенцов протесты Румыния
Источник: 24 канал
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