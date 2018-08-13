Выпуск новостей за 19:00: Фейк о Сенцове. Митинги в Румынии

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 19:00 – информация о возвращении Олега Сенцова в Украине вызвала бурную реакцию людей, но оказалась фейком и, возможно, только злой шуткой российских спецслужб. Три миллиона румын выехали из страны в поисках лучшей жизни из-за коррупции во власти, и сейчас часть из них возвращается для участия в протестах.

Также в выпуске: Многие советские палачи – успешные в Украине люди, – узник советского режима Семен Глузман. Николай Новиков – подозреваемый в нападении на Екатерину Гандзюк – может быть жертвой клеветы. В России массово сажают в тюрьму за публикацию мемов.