Выпуск новостей за 19:00: Фейк о Сенцове. Митинги в Румынии
В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 19:00 – информация о возвращении Олега Сенцова в Украине вызвала бурную реакцию людей, но оказалась фейком и, возможно, только злой шуткой российских спецслужб. Три миллиона румын выехали из страны в поисках лучшей жизни из-за коррупции во власти, и сейчас часть из них возвращается для участия в протестах.
Также в выпуске:
Многие советские палачи – успешные в Украине люди, – узник советского режима Семен Глузман.
Николай Новиков – подозреваемый в нападении на Екатерину Гандзюк – может быть жертвой клеветы.
В России массово сажают в тюрьму за публикацию мемов.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии