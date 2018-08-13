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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Фейк про Сенцова. Мітинги в Румунії

Випуск новин 36 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 серпня станом на 19:00 – інформація про повернення Олега Сенцова в Україну викликала бурхливу реакцію людей, та виявилась фейком і, можливо, лише злим жартом російських спецслужб. Три мільйони румунів виїхали з країни у пошуках кращої долі через корупцію у владі, та зараз частина з них повертається для участі у протестах.

Також у випуску:

Багато радянських катів – успішні в Україні люди, – в'язень радянського режиму Семен Глузман. 

Микола Новіков – підозрюваний у нападі на Катерину Гандзюк – може бути жертвою наклепу.

У Росії масово саджатимуть у в'язницю за публікацію мемів.

Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Олег Сенцов протести Румунія
Джерело: 24 канал
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