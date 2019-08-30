Выпуск новостей за 19:00: Фейк относительно обмена пленными. Новый Кабмин

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 19:00 – никакого обмена пленными, о котором все говорили еще с ночи, не произошло. Не распространять фейки об освобождении пленных призвали в Офисе Президента. Однако сам генпрокурор Рябошапка нписал об этом пост. Новый Кабинет Министров называют технократическим. То есть сформирован он из профессионалов, а не из политиков.

Также в выпуске: Первое заседание ВРУ 9-го созыва: поведение Зеленского, новые депутаты, главные должности.

Источник: 24 канал