Выпуск новостей за 19:00: Фейк относительно обмена пленными. Новый Кабмин
В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 19:00 – никакого обмена пленными, о котором все говорили еще с ночи, не произошло. Не распространять фейки об освобождении пленных призвали в Офисе Президента. Однако сам генпрокурор Рябошапка нписал об этом пост. Новый Кабинет Министров называют технократическим. То есть сформирован он из профессионалов, а не из политиков.
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Источник: 24 канал
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