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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 19:00: Фейк относительно обмена пленными. Новый Кабмин

      Выпуск новостей 62 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 19:00 – никакого обмена пленными, о котором все говорили еще с ночи, не произошло. Не распространять фейки об освобождении пленных призвали в Офисе Президента. Однако сам генпрокурор Рябошапка нписал об этом пост. Новый Кабинет Министров называют технократическим. То есть сформирован он из профессионалов, а не из политиков.

      Также в выпуске:

      Первое заседание ВРУ 9-го созыва: поведение Зеленского, новые депутаты, главные должности.

       

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      Теги: Выпуск новостей Кабинет Министров Украины Обмен пленными
      Источник: 24 канал
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