Випуск новин за 19:00: Фейк щодо обміну полоненими. Новий Кабмін
У випуску новин за 30 серпня станом на 19:00 – ніякого обміну полоненими, про який на всі говорили ще з ночі, не відбулося. Не поширювати фейки про звільнення полонених закликали в Офісі Президента. Однак сам генпрокурор Рябошапка написа про це пост. Новий Кабінет Міністрів називають технократичним. Тобто сформований він з професіоналів, а не з політиків, але не без
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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