Випуск новин за 19:00: Фейк щодо обміну полоненими. Новий Кабмін

У випуску новин за 30 серпня станом на 19:00 – ніякого обміну полоненими, про який на всі говорили ще з ночі, не відбулося. Не поширювати фейки про звільнення полонених закликали в Офісі Президента. Однак сам генпрокурор Рябошапка написа про це пост. Новий Кабінет Міністрів називають технократичним. Тобто сформований він з професіоналів, а не з політиків, але не без

Також у випуску: Перше засідання ВРУ 9-го скликання: поведінка Зеленського, нові депутати, головні посади.

Джерело: 24 канал