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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Выпуск новостей за 19:00: Фильм о MH17. Пафосное открытие светофора

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 19:00 – государственное агентство Украины по вопросам кино согласилось выделить деньги на съемки фильма о катастрофе самолета Boeing на Донбассе летом 2014 года. Ведущая, музыка, торжественное перерезание ленты и речь мэра – так в Конотопе, на Сумщине, открывали светофор.

      Также в выпуске:

      Обмен пленными состоится 29 декабря – эту дату подтвердил президент Владимир Зеленский.

      Экс-беркутовцы, которых обвиняют в расстреле участников революции Достоинства есть в списках на обмен. Соответствующий документ зачитал прокурор на заседании суда, где им переизбирали меру пресечения.

      Мировая с российским "Газпромом" – Кабинет министров Украины одобрил соответствующее соглашение. ((БЗ)) Документ касается претензий нашего государства к Газпрому на сумму почти 7,5 миллиарда долларов.

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      Теги: Конотоп MH17 Выпуск новостей
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