Випуск новин за 19:00: Фільм про MH17. Пафосне відкриття світлофора

У випуску новин за 28 грудня станом на 19:00 – державне агентство України з питань кіно погодилося виділити гроші на знімання фільму про катастрофу літака Boeing на Донбасі влітку 2014 року. Ведуча, музика, урочисте перерізання стрічки і промова міського голови – так у Конотопі, на Сумщині, відкривали світлофор.

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Обмін полоненими відбудеться 29 грудня – цю дату підтвердив президент Володимир Зеленський.

Ексберкутівці, яких звинувачують у розстрілі учасників революції Гідності є у списках на обмін. Відповідний документ зачитав прокурор на засіданні суду, де їм переобирали запобіжний захід.

Мирова з російським "Газпромом" – Кабінет міністрів України схвалив відповідну угоду. ((БЗ)) Документ стосується претензій нашої держави до Газпрому на суму майже 7,5 мільярдів доларів.